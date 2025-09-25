Поиск

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Медведь напал на женщину возле школы в Петропавловске-Камчатском в четверг утром, пострадавшая госпитализирована в реанимацию, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Поступило сообщение о нападении медведя на женщину на территории пришкольной спортивной площадки школы №3 Петропавловска-Камчатского", - рассказал в телеграм-канале краевого правительства начальник госохотнадзора регионального Минлесохоты Всеволод Воропанов.

По его словам, пострадавшая женщина находится в реанимации Камчатской краевой больницы. Примерно через час после нападения медведя застрелили охотоведы.

"В связи с инцидентом усилены меры по обеспечению безопасности граждан от нападения диких животных", - сказал Воропанов.
Пресс-служба поясняет, что речь идет об усилении патрулирования в городе. В свою очередь, краевой Минздрав уточняет, что женщина госпитализирована со скальпированными ранами и травмой руки. Местные СМИ пишут, что раненая женщина занималась скандинавской ходьбой на школьном стадионе.

Утром 25 сентября по соцсетям разлетелось видео как этот медведь напал на мужчину на автостоянке по ул. Озёрная,41 возле офиса Корякэнерго в краевом центре. Автомобилист чудом успел запрыгнуть в свою машину, а разъяренный зверь помял авто, пытаясь извлечь оттуда человека. Потом медведь отвлекся на другую машину, рванувшую с парковки, и умчался дальше.

Петропавловск-Камчатский Камчатка Камчатский край
