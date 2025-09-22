Поиск

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф простирается примерно на 5 км к западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

