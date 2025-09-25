ВТБ, вероятно, продлит форвардный контракт с "РусГидро"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Форвардный контракт с ПАО "РусГидро", вероятно, будет продлен, сказал журналистам в кулуарах Международного банковского форума глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что он будет продлен", - заявил Костин.

Отвечая на вопрос, как банк оценивает инвестицию в компанию, Костин сказал: "Мы же получаем доход оттуда, поэтому это такая инвестиция надежная. Никуда она от нас не денется".

"РусГидро" и ВТБ в 2017 году заключили форвардный контракт стоимостью 55 млрд рублей и сроком на пять лет. Позже он был продлен до 2025 года, затем еще раз - до марта 2026 года. Средства понадобились "РусГидро" для решения проблемы финансового положения дальневосточных компаний группы.

ВТБ получил 13,5% в капитале энергокомпании (1 рубль за 1 акцию). К текущему моменту доля банка снизилась до 12,37% ("РусГидро" проводила допэмиссию акций после 2017 года).

По условиям контракта, если по истечении срока форварда цена акций "РусГидро" окажется ниже цены покупки их банком, то энергокомпания должна будет компенсировать разницу ВТБ. Если цена акций окажется выше цены покупки банком, то компенсацию заплатит уже ВТБ. "РусГидро" также обязана осуществлять ежеквартальные выплаты ВТБ (номинал форварда, умноженный на ключевую ставку ЦБ + 0,5%).

"Рано или поздно ситуация так или иначе будет реализована. Есть несколько путей, есть возможность держать форвард и дальше. Пока ситуация не поменялась", - комментировал ранее "Интерфаксу" ситуацию с форвардом гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин.

Стоимость форвардного контракта на конец июня 2025 г. оценивалась в 32,89 млрд рублей.