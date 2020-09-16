Переговоров о продаже доли ВТБ в "РусГидро" на данный момент нет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Переговоров о продаже доли ПАО ВТБ в ПАО "РусГидро" на данный момент нет, сообщил в ходе онлайн-конференции с экспертами "Атона" член правления энергокомпании Андрей Казаченков.

"В данный момент каких-то обсуждений по закрытию этого контракта, продаже доли, которая находится в привязке к этому контракту, нет" - прокомментировал Казаченков отношения компании с банком в рамках форвардного контракта на 55 млрд руб.

"РусГидро" и ВТБ заключили форвардный контракт стоимостью 55 млрд руб. в марте 2017 года. Средства понадобились "РусГидро" для решения проблемы тяжелого финансового положения дальневосточных компаний группы.

По условиям контракта, банк получил 13,5% в капитале энергокомпании (1 руб. за 1 акцию). Если по истечении срока форварда цена акций "РусГидро" окажется ниже цены покупки их банком, то энергокомпания должна будет компенсировать разницу ВТБ. Если цена акций окажется выше цены покупки банком, то компенсацию заплатит уже ВТБ.

По условиям форварда "РусГидро" также обязана осуществлять ежеквартальные выплаты ВТБ, размер которых составляет номинал форварда (55 млрд руб.), умноженный на форвардную ставку, равную ключевой ставке ЦБ + маржа ВТБ в 1,5%.

Казаченков также отметил, что новые допэмиссии ПАО "РусГидро" в ближайшие годы тоже пока не обсуждаются.

По его словам, планов по приватизации "Русгидро" нет, текущий состав акционеров сохранится в среднесрочной перспективе.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс" (входит в "ВСМПО-Ависма").