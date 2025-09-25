Поиск

Назначен и.о. ректора Петербургского института кино

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры назначило исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) Виктора Татарского, сообщила глава министерства Ольга Любимова.

Она уточнила, что Татарский - выпускник Ленинградского государственного института культуры, член Союза кинематографистов России и Гильдии режиссеров России, лауреат и участник множества зарубежных и отечественных кинофестивалей. "С 2021 года Виктор Евгеньевич работает доцентом кафедры "Режиссура игрового кино" СПбГИКиТа, ведет собственную мастерскую", - добавила министр.

В апреле в Минкультуры сообщили, что руководство СПбГИКиТ отменило ряд решений, которые привели к претензиям со стороны преподавательского и студенческого коллектива и увольнению сотрудников. Было отменено действие методички, согласно которой студенты-режиссеры должны согласовывать свои выпускные работы со студентами-продюсерами. Также тогда был ликвидирован художественный совет вуза.

Ранее вуз возглавляла Екатерина Сазонова.

