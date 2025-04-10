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Петербургский институт кино отменил ряд решений, которые привели к уходу преподавателей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) отменило ряд решений, которые привели к претензиям со стороны преподавательского и студенческого коллектива и увольнению сотрудников, вуз вернется к штатной работе, сообщили в Минкультуры РФ.

Совещание с ректором СПбГИКиТ Екатериной Сазоновой, режиссером Дмитрием Месхиевым, написавшим заявлении об уходе с поста профессора кафедры режиссуры игрового кино института, а также отстраненным от работы заведующего кафедры Артемом Антоновым и другими сотрудниками вуза провел замминистра Андрей Малышев.

"Руководство СПбГИКиТ отменяет действие методички, согласно которой студенты-режиссеры должны согласовывать свои выпускные работы со студентами-продюсерами. Также ликвидируется художественный совет вуза. Дисциплинарные взыскания, наложенные на Дмитрия Месхиева и вынудившие его просить об отставке, сняты. Мастер выразил готовность продолжить работу с набранным им курсом", - сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, Антонов вернется на должность и.о. завкафедры режиссуры игрового кино. Его кандидатура будет представлена на выборах на эту позицию. Вместе с тем девять педагогов, которые выразили готовность покинуть вуз в знак солидарности с коллегами, отзывают свои заявления, сообщили в ведомстве.

"Принятые управленческие решения позволяют снять претензии, существующие в преподавательском и студенческом коллективе института, и вернуться к штатной работе", - отметили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд преподавателей уволились из киновуза в Санкт-Петербурге, протестуя против действий администрации.

Санкт-Петербург Минкультуры СПбГИКиТ
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