Украинский беспилотник подавлен на территории Курской АЭС-2

Происшествие не повлияло на работу станции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подавлен украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую АЭС-2, никто не пострадал, разрушений нет, сообщила пресс-служба "Росэнергоатома" в четверг.

"Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении БПЛА зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения. В результате атаки посечены стены. Разрушений и пострадавших нет.", - говорится в сообщении.

"Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков. Курская АЭС продолжает работать в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

По данным "Росэнергоатома", радиационный фон на атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

В концерне подчеркивают, что эта атака стала уже четвертым подобным случаем за последнее время.

Ранее о том, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, сообщал губернатор региона Александр Хинштейн.