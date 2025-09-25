Поиск

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове.

"В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг.

Пострадавших нет, Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме, добавил губернатор.

Александр Хинштейн Курская АЭС-2 Курская область Курчатов
Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

