ЦБ РФ ежемесячно выявляет не менее 100 тысяч счетов дропов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Дропы для обхода контрольных процедур в крупнейших банках открывают счета одновременно в 20-30 кредитных организациях, ЦБ РФ ежемесячно выявляет не менее 100 тыс. счетов дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

"Нами разработаны алгоритмы выявления дропов. Наверное, эту цифру назову, поскольку она говорит об актуальности. Банк России выявляет ежемесячно не менее 100 тысяч счетов дропов, это довольно значительная величина", - сказал Шабля в ходе Международного финансового форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Если в начале 2024 года мы видели, что большинство дропов открывало счета максимум в одном-двух банках, были сконцентрированы в наших самых топ-банках. То после того, как там были реализованы, в том числе совместно с Банком России, и внедрены более совершенные процедуры онлайн-контроля, дропы пошли в другие банки. И сейчас дропы открывают счета одновременно в 20-30 и большем количестве банков", - добавил он.

По его словам, каждый банк не может сразу увидеть клиента-дропа, который к нему приходит на обслуживание, для этого требуется время, поскольку меры применяются только после начала реализации дропом операций, и они применяются с определенным лагом в зависимости от степени эффективности процедур, реализуемых в том или ином банке.

Решить эту проблему может помочь единая платформа данных о дропах.

"Мы создадим платформу, и каждая кредитная организация при приеме физического лица на обслуживание сможет, обращаясь к этой платформе, понимать, дроп пришел или нет", - сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля.

"Эта работа у нас сейчас ведется довольно активно, она требует значительной координации, внесения изменений в законодательство, соответственно, обсуждения со многими ведомствами, с законодателями. Я уверен, что мы эту работу доведем до конца", - добавил он.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.