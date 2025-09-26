Поиск

Аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц могут запустить в 2027 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует в первом полугодии 2026 года опубликовать концепцию, описывающую процедуры на платформе "антидроп" (аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц), реализация самой платформы ожидается в 2027 году, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства.

"Я думаю, что концепцию, детально описывающую все процедуры на платформе дропов, мы представим всей общественности в первом полугодии 2026 года. Потому что это в том числе, чтобы банки уже могли планировать онлайн-доработки и свои работы под эту платформу", - сказал Шабля.

"Реализация платформы у нас ожидается в 2027 году", - добавил он.

По его словам, для работы платформы будет установлен единый идентификатор для всех физических лиц. Сейчас для этих целей рассматривается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Планируется, что при его отсутствии у физлица-нерезидента банк, в случае обращении такого клиента для открытия счета, будет делать запрос в ФНС, а затем служба присвоит клиенту ИНН.

"Мы установим единый идентификатор для всех физических лиц и доведем эту базу до всех кредитных организаций. И кредитная организация сразу при приходе на обслуживание физического лица будет видеть, засветился он как дроп других кредитных организациях или нет. Отказа в открытии счета при этом не планируется. Планируется как раз установление определенных ограничений, лимитов, которые сделают эту карту для дроповодов неинтересной, неэффективной, в этом цель", - сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля.

"Мы категорически не хотим способствовать какому-то выдавливанию физических лиц из белого сектора в серый или в черный", - добавил он.

По его словам, ЦБ ежемесячно выявляет порядка 100 тысяч счетов дропперов. Около трети из них принадлежат физлицам-нерезидентам.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

Банк России ФНС Богдан Шабля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

Средства ПВО за неделю сбили свыше 1,7 тыс. беспилотников ВСУ

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре погибли 19 потребителей алкоголя

По факту столкновения поезда и фуры на Смоленщине возбуждено уголовное дело

В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий

В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });