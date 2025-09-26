Аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц могут запустить в 2027 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует в первом полугодии 2026 года опубликовать концепцию, описывающую процедуры на платформе "антидроп" (аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц), реализация самой платформы ожидается в 2027 году, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства.

"Я думаю, что концепцию, детально описывающую все процедуры на платформе дропов, мы представим всей общественности в первом полугодии 2026 года. Потому что это в том числе, чтобы банки уже могли планировать онлайн-доработки и свои работы под эту платформу", - сказал Шабля.

"Реализация платформы у нас ожидается в 2027 году", - добавил он.

По его словам, для работы платформы будет установлен единый идентификатор для всех физических лиц. Сейчас для этих целей рассматривается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Планируется, что при его отсутствии у физлица-нерезидента банк, в случае обращении такого клиента для открытия счета, будет делать запрос в ФНС, а затем служба присвоит клиенту ИНН.

"Мы установим единый идентификатор для всех физических лиц и доведем эту базу до всех кредитных организаций. И кредитная организация сразу при приходе на обслуживание физического лица будет видеть, засветился он как дроп других кредитных организациях или нет. Отказа в открытии счета при этом не планируется. Планируется как раз установление определенных ограничений, лимитов, которые сделают эту карту для дроповодов неинтересной, неэффективной, в этом цель", - сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля.

"Мы категорически не хотим способствовать какому-то выдавливанию физических лиц из белого сектора в серый или в черный", - добавил он.

По его словам, ЦБ ежемесячно выявляет порядка 100 тысяч счетов дропперов. Около трети из них принадлежат физлицам-нерезидентам.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.