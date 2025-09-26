Поиск

МИД РФ назвал сигналом Евросоюзу удар ВСУ, из-за которого был поврежден офис КТК

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Атака ВСУ, в результате которой в Новороссийске получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), представляет собой игнорирование усилий третьих стран по мирному преодолению кризиса и сигнал Европейскому союзу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК", - говорится в комментарии Захаровой по ситуации на Украине, опубликованном в пятницу на сайте российского МИД.

"Как заявили в самом Каспийском трубопроводном консорциуме, он объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, а также ряда стран Западной Европы и является в настоящее время одной из действующих линий взаимодействия с западными компаниями", - указала представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, удар ВСУ, под который попал офис КТК, свидетельствует о том, что руководство Украины "фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога".

"Еще раз подчеркнем, что удар по КТК - это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - заключила Захарова.

Как сообщалось, в минувшую среду офис КТК в Новороссийске был поврежден в результате массированной атаки на центр города с применением БПЛА. Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуирован.

