Офис КТК в Новороссийске поврежден после атаки БПЛА

Пострадали два сотрудника компании

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Офис АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" в Новороссийске был поврежден в результате массированной атаки на центр города с применением БПЛА.

"Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - сообщила пресс-служба КТК.

В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании, добавили в консорциуме.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ударили по центру Новороссийска, в результате два человека погибли, трое пострадали. "Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - около 74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.