Правительство Севастополя отправлено в отставку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Михаил Развожаев, вступивший в пятницу в должность губернатора Севастополя, отправил городское правительство в отставку.

"Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года", - говорится в указе губернатора, опубликованном на сайте севастопольского правительства.

Согласно документу, чиновники будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Выборы губернатора Севастополя прошли с 12 по 14 сентября, в них участвовали пять кандидатов. Развожаев получил 81,72% голосов избирателей при явке 66,96%.

Севастополь Михаил Развожаев
В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве общались почти пять с половиной часов

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

