Правительство Севастополя отправлено в отставку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Михаил Развожаев, вступивший в пятницу в должность губернатора Севастополя, отправил городское правительство в отставку.

"Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года", - говорится в указе губернатора, опубликованном на сайте севастопольского правительства.

Согласно документу, чиновники будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Выборы губернатора Севастополя прошли с 12 по 14 сентября, в них участвовали пять кандидатов. Развожаев получил 81,72% голосов избирателей при явке 66,96%.