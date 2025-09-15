Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый "Единой Россией", по итогам обработки всех протоколов набирает 81,72% голосов на выборах главы города, свидетельствуют данные на табло в ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, второе место занимает Илья Журавлев (Севастопольское городское отделение ЛДПР) с 5,75% голосов. Третье место достается - Геннадию Кушниру (Севастопольское городское отделение КПРФ) с 3,91%, четвертая - Ирина Салина (РО в Севастополе партии "Новые люди") с 3,54% голосов, пятый Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - за правду" в Севастополе) с 3,29%.

Севастополь третий раз за свою историю провел прямые выборы губернатора, на пост главы претендовали пять кандидатов.

Развожаев исполнял обязанности губернатора Севастополя с июля 2019 года - после освобождения от этой должности Овсянникова. Он стал четвертым главой города после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.

В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.

Михаил Развожаев родился в 1980 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный педагогический университет. С 2003 по 2012 год занимал руководящие должности в администрации губернатора Красноярского края, после этого два года был заместителем руководителя администрации. С 2014 по 2018 год работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Со 2 октября по 15 ноября 2018 года исполнял обязанности главы Хакасии.