Глава МИД РФ назвал реализацию предложения по ДСНВ возможностью избежать гонки вооружений

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Реализация предложения России по ДСНВ позволит избежать гонки стратегических вооружений, а также создаст условия для улучшения отношений РФ и США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях", - сказал Лавров в субботу в ходе общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, напомнив о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Как заявил Путин, "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".