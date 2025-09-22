Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся, благодаря ДСНВ, статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору СНВ", - заявил Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что "в дальнейшем на основе анализа обстановки нами будут приниматься определенные решения о последующем сохранении добровольных самоограничений".

"Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - заявил президент РФ.

В связи с этим Путин попросил профильные ведомства "продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ".

Глава государства напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях стало последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности.

"Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено", - сказал Путин.

Тем не менее, продолжил президент, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях до завершения его жизненного цикла.

Таким образом, подчеркнул Путин, вот уже на протяжении почти 15 лет это соглашение продолжает играть значимую позитивную роль в поддержании баланса сил и определённости в сфере стратегических наступательных вооружений.

"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что, в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Путин.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.