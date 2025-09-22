Поиск

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся, благодаря ДСНВ, статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору СНВ", - заявил Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что "в дальнейшем на основе анализа обстановки нами будут приниматься определенные решения о последующем сохранении добровольных самоограничений".

"Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - заявил президент РФ.

В связи с этим Путин попросил профильные ведомства "продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ".

Глава государства напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях стало последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности.

"Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено", - сказал Путин.

Тем не менее, продолжил президент, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях до завершения его жизненного цикла.

Таким образом, подчеркнул Путин, вот уже на протяжении почти 15 лет это соглашение продолжает играть значимую позитивную роль в поддержании баланса сил и определённости в сфере стратегических наступательных вооружений.

"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что, в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Путин.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.

ДСНВ Владимир Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

В рамках весеннего призыва в армию в войска были направлены 160 тысяч человек

Путин сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совбеза

Путин сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совбеза

Минобороны РФ заявило о 28 сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

СКР завел дело о теракте из-за украинской атаки на поселок Форос в Крыму

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });