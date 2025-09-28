Три мирных жителя ранены при атаке БПЛА в белгородском Шебекино

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали производственное предприятие в городе Шебекино Белгородской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"Ранены трое сотрудников. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей - ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки", - написал глава региона в своем телеграм-канале.