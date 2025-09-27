Три человека, включая подростка, пострадали в результате обстрела Белгорода

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"За медицинской помощью обратились три мирных жителя. 16-летний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, еще одна женщина - в МКД. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, в селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате атаки беспилотника поврежден автомобиль. Также два БПЛА повредили грузовой автомобиль. В селе Белянка в результате атаки двух беспилотников повреждены сельхозпредприятия и семь автомобилей. Село Муром также атаковано двумя БПЛА - повреждены легковой автомобиль и гараж.

Кроме того, в городе Грайворон Грайворонского округа вследствие атак БПЛА повреждены административный и коммерческий объекты и три автомобиля. В селе Глотово от удара FPV-дрона поврежден дом. В селе Замостье в результате атаки беспилотника повреждены легковой автомобиль и частное домовладение. Также в селе Заречье-Первое от удара БПЛА посечен легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори Белгородского района от удара беспилотника получили повреждения коммерческий объект, хозпостройка и два легковых автомобиля. В селе Головино БПЛА уничтожил два грузовых автомобиля. В селе Бессоновка от атаки БПЛА сгорел легковой автомобиль. В поселке Октябрьский беспилотник повредил частный дом. В поселке Красная Яруга от удара БПЛА загорелась сухая трава на территории предприятия - возгорание ликвидировано. От еще одной атаки БПЛА повреждено частное домовладение.

Также в Борисовском районе в поселке Борисовка в результате атаки беспилотника повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль. В селе Березовка от удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации FPV-дрона повреждены кровля и фасад. В селе Солдатское Ракитянского района на территории социального объекта повреждены два помещения.