Дума планирует рассмотреть проект бюджета РФ на 2026-28 гг. в I чтении 22 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам планирует рекомендовать Совету Думы поставить на рассмотрение пленарного заседания парламента поправки в бюджет текущего года в первом чтении - на 15 октября, проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 гг. - на 22 октября, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров журналистам.

"Буду рекомендовать внести на рассмотрение Совета Госдумы даты рассмотрения бюджета и бюджетообразующего пакета в первом чтении. Поправки к законопроекту о бюджете 2025 г. - на 15 октября, а рассмотрение в первом чтении всего бюджетного пакета на 22 октября", - сказал Макаров.

Он отметил, что комитет начнет рассмотрение бюджетного пакета с обсуждения прогноза социально-экономического развития РФ и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. "После этого мы уже перейдем к обсуждению конкретных государственных программ. Первое заседание комитета по бюджету состоится 13 октября, а дальше каждый день уже будут рассматриваться государственные программы", - добавил он.

Глава комитета напомнил, что проект закона о бюджете должен быть рассмотрен Государственной Думой в течение 60 дней после внесения (т.е. до 28 ноября), а поправки в закон о бюджете текущего года - в течении 30 дней, (т.е. до 29 октября).

"Главным при рассмотрении законопроектов о бюджете и всего бюджетного пакета для Государственной Думы является полностью ли обеспечены все финансовые обязательства по социальной поддержке людей, социальные обязательства государства перед гражданами. Все ли они нашли свое полное отражение в представленных документах", - сообщил Макаров.

"Ясно, что каждая цифра бюджета, все государственные программы, все отделы и подразделы бюджета будут детально рассмотрены совместно комитетом по бюджету с профильным комитетом, с участием министерств, ведомств, которые будут представлять эти государственные программы", - заключил глава комитета.