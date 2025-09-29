Второе уголовное дело возбудили после нападения в техникуме в Архангельске

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в отношении частной охранной организации после нападения молодого человека на сотрудников техникума в Архангельске, сообщает пресс-служба управления СКР по Поморью и НАО.

"Установлено, что в результате ненадлежащего оказания услуг сотрудником частной охранной организации, работавшей на основании контракта с учебным заведением, 29 сентября бывший студент, вооруженный ножом, без надлежащего досмотра беспрепятственно проник в техникум и причинил ножевые ранения двум работникам", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Как сообщалось, утром в понедельник 18-летний житель Архангельска напал с ножом на двух работниц техникума, их госпитализировали.

Нападавшего задержали студенты и передали сотрудникам правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, ранее он был отчислен из этого учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).