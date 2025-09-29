Поиск

Отчисленный из архангельского техникума молодой человек напал с ножом на его работников

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Архангельске задержан 18-летний местный житель, ранивший ножом двух работников техникума, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Поморью и НАО.

"29 сентября утром в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из учебного заведения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Архангельск СКР НАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Масштабная проверка систем оповещения пройдет во всех российских регионах 1 октября

Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли

Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли

Жительницу Крыма арестовали за передачу Киеву сведений о военных объектах РФ

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

Ребенок и взрослый погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Адвокат бывшего вице-губернатора Чемезова сообщил о его вызове на допрос

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });