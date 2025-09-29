Отчисленный из архангельского техникума молодой человек напал с ножом на его работников

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Архангельске задержан 18-летний местный житель, ранивший ножом двух работников техникума, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Поморью и НАО.

"29 сентября утром в одном из техникумов в Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. По предварительной информации, ранее он был отчислен из учебного заведения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.