Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении осенней призывной кампании.

Приказ министра обороны, подписанный во исполнение указа президента РФ Владимира Путина, опубликован во вторник в ведомственной газете "Красная звезда".

"Приказываю: командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре-декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в документе.

"Уволить в соответствии с федеральным законом с военной службы из Вооруженных сил РФ солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - сказано в приказе Белоусова.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на срочную военную службу с 1 октября по 31 декабря будут призваны 135 тыс. человек.

22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв в армию пройдет в плановом порядке, он не связан с проведением специальной военной операции.

По его словам, срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев (1 год).

Цимлянский сообщил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в СВО.

Он заявил, что в ходе осенней призывной кампании будет задействована государственная информационная система "Единый реестр воинского учета". Для оповещения граждан будут применяться электронные повестки, также будут использоваться напечатанные повестки, сказал Цимлянский.

По его словам, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. "То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - сказал Цимлянский 22 сентября.