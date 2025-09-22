Поиск

В Генштабе пообещали не отправлять призывников на СВО

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Призывники в рамках осеннего призыва будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории России и не будут задействованы в СВО, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации, - сказал он.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - заверил он.

Вице-адмирал сообщил, что не менее трети из призывников попадут в учебные соединения и воинские части, "где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска".

"В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач", - сказал Цимлянский.

"Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - отметил он.

