Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Минздраве России заявили, что права граждан на бесплатную медицинскую помощь будут обеспечены при передаче функций страховщиков территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС).

"В случае принятия высшим должностным лицом субъекта решения о передаче функций страховых медицинских организаций территориальному фонду ОМС будет в полной мере обеспечена реализация прав граждан на бесплатную медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, распространенном во вторник.

В нем отмечается, что механизмы защиты таких прав законопроектом предусмотрены.

Предоставление главам регионов РФ права принимать такое решение "позволит обеспечить гибкость при реализации полномочий России в сфере обязательного медицинского страхования", заявили в министерстве.

Газета "Коммерсантъ" сообщала, что с 2026 года правительства регионов РФ получат право передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС. Это следует из проекта поправок к федеральному закону, которые поступили в Госдуму вместе с проектом бюджета федерального фонда ОМС на 2026-2028 годы.

В материале газеты отмечалось, что новая норма, по мнению страховых компаний, "лишает их возможности защищать интересы пациентов".

Минздрав РФ ОМС
