В 2024 году объем средств для оплаты медпомощи по ОМС увеличился на 13,4%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Объем средств, предназначенных для оплаты медпомощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) увеличился на 13,4% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составил 3,3 трлн рублей, по статистке Банка России. При этом 94,5% от общей суммы (или 3,1 трлн рублей) поступило от территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, по итогам 2024 года составила 3,145 трлн рублей, увеличившись на 12,3%.

Количество застрахованных лиц по ОМС в стране на 31 декабря 2024 года достигло 142,9 млн человек. На долю десяти крупнейших страховых организаций, работающих по программам ОМС, пришлось 92,7% всех застрахованных на конец отчетного периода лиц.

Всего в сегменте ОМС в прошлом году вели деятельность 24 страховые медицинские организации. На долю десяти крупнейших их них пришлось 92,5% (или 3,054 трлн рублей) всех средств, поступивших из разных источников для оплаты медицинской помощи.

Также на долю этой группы страховщиков ОМС пришлось 93,1% (или 2,928 трлн рублей) всей оплаты бесплатной медицинской помощи.

Лидером сектора ОМС по итогам 2024 года стало АО "СК "СОГАЗ-Мед". В рассматриваемом периоде на долю компании пришлось 32,1% (или 1,06 трлн рублей, +13,2% к 2023 году) всех средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, годом ранее - 32,2%. Компания произвела 32,4% (или 1,018 трлн рублей, +14,1% к 2023 году) всей оплаты медпомощи, оказанной застрахованным лицам в 2024 году.

Компании-лидеры по ОМС по итогам 2024 года