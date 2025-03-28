В 2024 году объем средств для оплаты медпомощи по ОМС увеличился на 13,4%
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Объем средств, предназначенных для оплаты медпомощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) увеличился на 13,4% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составил 3,3 трлн рублей, по статистке Банка России. При этом 94,5% от общей суммы (или 3,1 трлн рублей) поступило от территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, по итогам 2024 года составила 3,145 трлн рублей, увеличившись на 12,3%.
Количество застрахованных лиц по ОМС в стране на 31 декабря 2024 года достигло 142,9 млн человек. На долю десяти крупнейших страховых организаций, работающих по программам ОМС, пришлось 92,7% всех застрахованных на конец отчетного периода лиц.
Всего в сегменте ОМС в прошлом году вели деятельность 24 страховые медицинские организации. На долю десяти крупнейших их них пришлось 92,5% (или 3,054 трлн рублей) всех средств, поступивших из разных источников для оплаты медицинской помощи.
Также на долю этой группы страховщиков ОМС пришлось 93,1% (или 2,928 трлн рублей) всей оплаты бесплатной медицинской помощи.
Лидером сектора ОМС по итогам 2024 года стало АО "СК "СОГАЗ-Мед". В рассматриваемом периоде на долю компании пришлось 32,1% (или 1,06 трлн рублей, +13,2% к 2023 году) всех средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, годом ранее - 32,2%. Компания произвела 32,4% (или 1,018 трлн рублей, +14,1% к 2023 году) всей оплаты медпомощи, оказанной застрахованным лицам в 2024 году.
Компании-лидеры по ОМС по итогам 2024 года
|№ п/п
|Рег. №
|Наименование страховщика
|Средства, предназна-ченные для оплаты мед. помощи, посту-пившие, 2024, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста, %
|Оплата мед. помощи, оказанной застрахо-ванным лицам, 2024, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста, %
|Число застрахо-ванных лиц на 31.12.2024, тыс. чел.
|Доля, %
|Итого
|3 301 004
|100,0%
|13,4%
|3 144 783
|100,0%
|12,3%
|142 915
|100,0%
|1
|3230
|АО "СК "СОГАЗ-Мед"
|1 060 266
|32,1%
|13,2%
|1 017 878
|32,4%
|14,1%
|43 261
|30,3%
|2
|3676
|ООО "Капитал Медицинское Страхование"
|466 437
|14,1%
|8,3%
|432 472
|13,8%
|1,7%
|22 027
|15,4%
|3
|2226
|АО "Медицинская акционерная СК" (МАКС-М)
|416 428
|12,6%
|10,2%
|413 390
|13,1%
|12,2%
|19 703
|13,8%
|4
|879
|ООО "СМК РЕСО-Мед"
|325 994
|9,9%
|20,3%
|314 777
|10,0%
|21,4%
|13 147
|9,2%
|5
|193
|ООО "АльфаСтрахование - ОМС"
|320 625
|9,7%
|10,2%
|310 942
|9,9%
|10,5%
|14 698
|10,3%
|6
|3837
|ООО "СК "Ингосстрах-М"
|179 862
|5,4%
|16,4%
|165 623
|5,3%
|16,5%
|7 784
|5,4%
|7
|1372
|АО "АСТРАМЕД-МС" (СМК)
|126 640
|3,8%
|19,6%
|123 381
|3,9%
|18,2%
|6 077
|4,3%
|8
|3943
|ООО "СК "АК БАРС-Мед"
|57 262
|1,7%
|11,1%
|56 567
|1,8%
|12,5%
|3 255
|2,3%
|9
|2873
|АО "СМК "Сахамедстрах"
|53 796
|1,6%
|14,5%
|47 798
|1,5%
|5,6%
|782
|0,5%
|10
|3570
|ООО СМО "Восточно-страховой альянс"
|46 804
|1,4%
|9,4%
|45 390
|1,4%
|13,6%
|1 786
|1,2%
|ИТОГО по 10-ке
|3 054 113
|92,5%
|12,7%
|2 928 219
|93,1%
|12,2%
|132 521,0
|92,7%