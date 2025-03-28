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В 2024 году объем средств для оплаты медпомощи по ОМС увеличился на 13,4%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Объем средств, предназначенных для оплаты медпомощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) увеличился на 13,4% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составил 3,3 трлн рублей, по статистке Банка России. При этом 94,5% от общей суммы (или 3,1 трлн рублей) поступило от территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, по итогам 2024 года составила 3,145 трлн рублей, увеличившись на 12,3%.

Количество застрахованных лиц по ОМС в стране на 31 декабря 2024 года достигло 142,9 млн человек. На долю десяти крупнейших страховых организаций, работающих по программам ОМС, пришлось 92,7% всех застрахованных на конец отчетного периода лиц.

Всего в сегменте ОМС в прошлом году вели деятельность 24 страховые медицинские организации. На долю десяти крупнейших их них пришлось 92,5% (или 3,054 трлн рублей) всех средств, поступивших из разных источников для оплаты медицинской помощи.

Также на долю этой группы страховщиков ОМС пришлось 93,1% (или 2,928 трлн рублей) всей оплаты бесплатной медицинской помощи.

Лидером сектора ОМС по итогам 2024 года стало АО "СК "СОГАЗ-Мед". В рассматриваемом периоде на долю компании пришлось 32,1% (или 1,06 трлн рублей, +13,2% к 2023 году) всех средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, годом ранее - 32,2%. Компания произвела 32,4% (или 1,018 трлн рублей, +14,1% к 2023 году) всей оплаты медпомощи, оказанной застрахованным лицам в 2024 году.

Компании-лидеры по ОМС по итогам 2024 года

№ п/пРег. №Наименование страховщикаСредства, предназна-ченные для оплаты мед. помощи, посту-пившие, 2024, млн руб.Доля, %Темп прироста, %Оплата мед. помощи, оказанной застрахо-ванным лицам, 2024, млн руб.Доля, %Темп прироста, %Число застрахо-ванных лиц на 31.12.2024, тыс. чел.Доля, %
Итого3 301 004100,0%13,4%3 144 783100,0%12,3%142 915100,0%
13230АО "СК "СОГАЗ-Мед"1 060 26632,1%13,2%1 017 87832,4%14,1%43 26130,3%
23676ООО "Капитал Медицинское Страхование"466 43714,1%8,3%432 47213,8%1,7%22 02715,4%
32226АО "Медицинская акционерная СК" (МАКС-М)416 42812,6%10,2%413 39013,1%12,2%19 70313,8%
4879ООО "СМК РЕСО-Мед"325 9949,9%20,3%314 77710,0%21,4%13 1479,2%
5193ООО "АльфаСтрахование - ОМС"320 6259,7%10,2%310 9429,9%10,5%14 69810,3%
63837ООО "СК "Ингосстрах-М"179 8625,4%16,4%165 6235,3%16,5%7 7845,4%
71372АО "АСТРАМЕД-МС" (СМК)126 6403,8%19,6%123 3813,9%18,2%6 0774,3%
83943ООО "СК "АК БАРС-Мед"57 2621,7%11,1%56 5671,8%12,5%3 2552,3%
92873АО "СМК "Сахамедстрах"53 7961,6%14,5%47 7981,5%5,6%7820,5%
103570ООО СМО "Восточно-страховой альянс"46 8041,4%9,4%45 3901,4%13,6%1 7861,2%
ИТОГО по 10-ке3 054 11392,5%12,7%2 928 21993,1%12,2%132 521,092,7%

ОМС Банк-России СОГАЗ-Мед
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