Правительство ввело сроки проведения эксперимента по созданию каталога для малых госзакупок

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство установило срок проведения эксперимента по созданию и ведению "Каталога конкретных товаров" (ККТ) для госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тысяч рублей) с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Этим же документом определено, что ведение ККТ на время эксперимента должно осуществляться на базе портала народных художественных промыслов, запущенного Минпромторгом в 2017 году.

По предложению последнего, оператором ККТ на время проведения эксперимента станет АО "Единый каталог товаров, работ и услуг" (ЕКТРУ, занимается созданием цифровых паспортов для товаров, работ, услуг - ИФ). С этой компанией Минпромторг должен до конца октября текущего года заключить лицензионное соглашение о предоставлении ЕКТРУ прав на использование ПО и баз данных госинформсистем, которые могут быть задействованы в ходе создания каталога. Причем срок действия этого соглашения - "до заключения соглашения о государственно-частном партнерстве".

Участниками эксперимента названы Минпромторг, Минфин, Федеральное казначейство и Ростехнадзор. Также в нем на добровольной основе могут принять участие электронные торговые площадки (ЭТП) для госзакупок, регионы, в которых созданы собственные системы автоматизации ЗМО (так называемые электронные магазины или системы наподобие "Портала поставщиков Москвы" - ИФ), заинтересованные участники госзакупок и т.п.

В ходе эксперимента планируется отработать технологии сбора и обработки данных для включения в ККТ, а также ведения этого каталога. Кроме того, предполагается решить вопросы интеграции ККТ с различными информсистемами. В том числе с ГИС "Промышленность", Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок, Единым агрегатором торговли (ЕАТ - его должны использовать госзаказчики федерального уровня при проведении ЗМО в электронном виде).

В распоряжении отмечается также, что в ходе эксперимента в ККТ должны быть включены не менее 80% позиций товаров, информация о которых внесена в Реестр российской промпродукции. Также в ходе эксперимента по запросам производителей товаров должно быть создано не менее 100 позиций ККТ. Кроме того, с использованием этого каталога на базе ЕАТ должно быть заключено не менее 20 госконтрактов.

Согласно правительственному распоряжению, позиции ККТ должны быть созданы для 13 видов товаров по ОКПД2. В том числе это касается "мебели для офисов и предприятий торговли", телефонов/смартфонов, копировально-множительной техники, различной компьютерной техники, канцтоваров.

Результаты эксперимента должны быть подведены до 31 марта 2026 года.

Ранее Минпромторг, работающий над созданием ККТ с весны 2025 года, отмечал, что не исключает досрочного завершения эксперимента.

"Эксперимент планируем завершить 31 марта 2026 года, но предусмотрели возможность его досрочного завершениям в том случае, если будут достигнуты запланированные результаты, - говорила в сентябре заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. - Сегодня нацелены на то, чтобы в рамках эксперимента были протестированы не менее 20 госконтрактов и было использовано не менее 100 позиций каталога".

Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова в сентябре отмечала, что по результатам этого эксперимента ведомства должны получить ответы и предложения по всем вопросам, связанным с формированием и ведением ККТ. Будет он создаваться с использованием механизма ГЧП или нет, какой будет механизм его наполнения данными, как будет осуществляться взаимодействие с другими информсистемами, будет он бесплатным или платным.

"Мы ожидаем, что до конца текущего года получим результат с площадки Минпромторга, который позволит нам определиться с финальным вариантом текста соответствующих поправок к 44-ФЗ, - говорила Демидова. - Сейчас первая редакция этого законопроекта обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами. То есть в следующем году можем выйти на правительство с готовым законопроектом".

Летом 2024 года правительство утвердило концепцию развития ЗМО. Документ предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом она предполагает создание отдельного каталога товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. В нем планируется дать не просто подробное описание таких (конкретных - ИФ) товаров, а с учетом цифровых паспортов отечественной промышленной продукции (их использование предусмотрено законом "О промполитике РФ" - ИФ). Также планируется создать единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

"По информации, содержащейся в планах-графиках закупок, в 2023 году планировалось осуществить малых закупок на сумму 1,3 трлн рублей, что составляет около 10% общего объема закупок, планировавшихся к осуществлению в 2023 году, - говорилось в концепции. - На основании изложенного отмечается тенденция к увеличению с 2014 года размеров сумм малых закупок и их годового объема. Основным обоснованием увеличения указанных размеров являлось расширение возможностей заказчиков оперативно осуществлять закупки в упрощенном порядке без применения конкурентных способов определения поставщиков".

В настоящее время закупки малого объема проходят в рамках 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика и, по сути, представлены в двух видах. Один - закупки до 600 тысяч рублей, которые могут проводиться как в электронной форме (в том числе на соответствующих ресурсах регионов наподобие "Портала поставщиков Москвы"), так и в бумажной, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Другой - так называемые закупки с полки, их объем ограничен 5 млн рублей, они проводятся только на электронных торговых площадках для госзакупок.