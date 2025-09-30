Мужчине, пытавшемуся отравить 70 летчиков РФ, ужесточили приговор до пожизненного

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд по представлению прокуратуры Краснодарского края увеличил наказание в виде 27 лет лишения свободы до пожизненного уроженцу Мелитополя Егору Семенову, пытавшегося осуществить массовое отравление российских летчиков, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил Семенова к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года Семенов связался с представителем спецслужб Украины и изъявил желание оказывать содействие ВСУ.

"В марте 2023 года на связь с ним вышел сотрудник спецслужб Украины и заключил соглашение о сотрудничестве, Семенову был присвоен псевдоним "№ 35". Украинские кураторы дали ему задание во время празднования в одном из ресторанов города 20-летия со дня выпуска из Армавирского летного училища убить более 70 летчиков противовоздушной обороны", - сказали в прокуратуре.

Семенову выделили деньги для приобретения крепких алкогольных напитков, торта и изготовления токсичного вещества.

"Мужчина приехал в Армавир, где 20 октября 2023 года организовал доставку в ресторан торта и алкогольных напитков, которые предварительно были им отравлены токсичным веществом. Поскольку организаторы праздничного мероприятия не установили, от кого поступили подарки, их передали работникам правоохранительных органов", - рассказали в ведомстве.

При проведении экспертизы выяснилось, что торт и алкоголь отравлены.

"За отравление офицеров Семенову обещали 400 тысяч рублей, но деньги он так и не получил", - сообщили в прокуратуре.