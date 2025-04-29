Поиск

Обвиняемый в попытке отравления выпускников-летчиков на Кубани получил 27 лет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Мелитополя Егора Семенова виновным по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков противовоздушной обороны в Краснодарском крае, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Семенову 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - сказал судья.

В РоссииВозбуждено дело о попытке отравить выпускников летного училища в АрмавиреЧитать подробнее

Семенов признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее сообщалось, что в ходе первого заседания суда он признал свою вину.

Как сообщалось, в начале 2023 года обвиняемый был завербован сотрудником спецслужб Украины. Позднее он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны, планировавших встретиться на банкете, посвященном их выпуску из училища.

Для реализации задуманного Семенов прибыл в Армавир. Там он добавил токсичное вещество в спиртные напитки, после этого 20 октября 2023 года по его поручению курьер доставил алкоголь и торт в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища.

Выпускники и гости не стали употреблять торт и алкоголь, доставку которых организовал Семенов. Позднее при проведении экспертизы было установлено, что продукты отравлены.

По информации Генпрокуратуры России, Семенов родился в Мелитополе, гражданство РФ получил в 2022 году.

Армавир Украина Ростов-на-Дону Краснодарский край Мелитополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Магнит" в 2024 году увеличил выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей

"Магнит" в 2024 году увеличил выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей

Роспотребнадзор назвал поддельным письмо об угрозе распространения холеры в РФ

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о ВОВ

Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о ВОВ
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

Внук Зураба Церетели назначен и.о. президента Российской академии художеств

Генерал Москалик похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин прибыл в Волгоград

Пыльца с юга вызвала аллергию у жителей центра европейской России

Пыльца с юга вызвала аллергию у жителей центра европейской России

В Гидрометцентре разрешили московским дачникам высаживать рассаду с 3-4 мая

Россиянам посоветовали не рассчитывать на аномальное тепло на майских праздниках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6283 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне122 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });