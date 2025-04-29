Обвиняемый в попытке отравления выпускников-летчиков на Кубани получил 27 лет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Мелитополя Егора Семенова виновным по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков противовоздушной обороны в Краснодарском крае, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Семенову 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - сказал судья.

Семенов признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее сообщалось, что в ходе первого заседания суда он признал свою вину.

Как сообщалось, в начале 2023 года обвиняемый был завербован сотрудником спецслужб Украины. Позднее он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны, планировавших встретиться на банкете, посвященном их выпуску из училища.

Для реализации задуманного Семенов прибыл в Армавир. Там он добавил токсичное вещество в спиртные напитки, после этого 20 октября 2023 года по его поручению курьер доставил алкоголь и торт в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища.

Выпускники и гости не стали употреблять торт и алкоголь, доставку которых организовал Семенов. Позднее при проведении экспертизы было установлено, что продукты отравлены.

По информации Генпрокуратуры России, Семенов родился в Мелитополе, гражданство РФ получил в 2022 году.