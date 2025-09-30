В МИД отметили, что РФ всегда выступала за скорейшее прекращение огня в Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что реализация плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа приведет к возобновлению палестино-израильского диалога по комплексному урегулированию всех спорных вопросов, заявили в МИД России.

"Важно, чтобы успешная, без сбоев реализация плана открыла путь к возобновлению конструктивного диалога между израильской и палестинской сторонами относительно комплексного политического урегулирования всех спорных вопросов на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова отметила, что "Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе".

"Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки. Надеемся, что перемирие примет устойчивый характер и станет прологом к долгосрочной стабилизации ситуации в палестинском анклаве. Это создаст необходимые условия для запуска масштабных работ по восстановлению инфраструктуры сектора, практически полностью разрушенной в ходе боевых действий", - говорится в комментарии.