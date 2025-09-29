Поиск

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - План президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, опубликованный в понедельник, включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными.

"Если обе стороны согласятся на эти условия, война немедленно закончится", - говорится в пресс-релизе, опубликованном пулом журналистов Белого дома.

По словам Трампа, "премьер Нетаньяху согласен с планом".

Условия, предложенные Трампом, включают поэтапный вывод израильских войск к согласованной линии и прекращение всех военных операций для дальнейшей подготовки к освобождению заложников. В течение 72 часов все живые заложники и тела погибших будут возвращены.

Помимо обмена заложниками, план предполагает освобождение Израилем 250 человек, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, которые содержатся в заключении после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей.

Согласно плану Трампа, после возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать и сдать оружие, будут амнистированы. Членам ХАМАС, желающим покинуть Газу, будет обеспечено безопасное перемещение в принимающие страны.

Кроме того, в соответствии с этим планом в сектор Газа будет немедленно направлена помощь. Ее предполагаемый объем должен как минимум соответствовать требованиям, зафиксированным в соглашении о гуманитарной помощи от 19 января 2025 года. Он будет включать восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация) и больниц, расчистку завалов и открытие доступа к дорогам.

Трамп ожидает, что ввоз гуманитарной помощи и ее распределение в секторе будут осуществляться без вмешательства сторон конфликта - через ООН и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные организации. Открытие пограничного пункта Рафах в обоих направлениях будет осуществляться по тому же механизму, который был внедрен в соответствии с вышеупомянутым соглашением.

Согласно плану, Газа должна будет управляться временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования государственных и муниципальных служб.

Для контроля за работой правительства также будет создан новый переходный орган, "Совет мира", который возглавит Трамп. В него также войдут бывший премьер Великобритании Тони Блэр и другие политики, назначения которых согласуют позднее.

Кроме того, по плану, после восстановления инфраструктуры сектора Газа, создания рабочих мест и привлечения инвестиций, будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами.

ХАМАС должен отказаться от участия в управлении Газой ни прямо, ни косвенно, ни в какой-либо другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет подлежать восстановлению. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя окончательную ликвидацию оружия.

США Израиль ХАМАС Дональд Трамп
