Заморозки прогнозируются на европейской территории России

Резко холодает в Сибири

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах европейской части России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Везде, повсеместно, прогнозируются заморозки. В Центральном федеральном округе 1-2 октября заморозки в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях до минус 3, в Карелии до минус 4. В Московской области минус 2 - минус 4, в Тульской области ночью до минус 3, в Тамбовской до минус 6 градусов, в Воронежской до минус 3, в Орловской и Курской до минус 1 - минус 2, в Липецкой до минус 4, в Ивановской и Костромской до минус 5 градусов и так далее", - сказал Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе 1-2 октября заморозки прогнозируются на юге округа до минус 1 - минус 6 градусов, в Татарстане до минус 5 градусов. "Все это связано с холодными воздушными массами, которые перемещаются с севера по восточной периферии антициклона" - отметил Вильфанд.

Кроме того, заморозки прогнозируются в восточных регионах Южного федерального округа - в Волгоградской и Астраханской областях до минус 4.

На азиатской части страны - в Сибирском федеральном округе - из-за резкого похолодания отрицательные температуры ночью прогнозируются в самых густонаселенных районах - в Томской, Омской, Новосибирской областях. Как уточнил Вильфанд, еще в конце прошлой недели в этих регионах дневная температура достигала плюс 25 градусов, "сейчас там очень холодная погода, ночные температуры отрицательные, дневные от плюс 5 до плюс 8".

На Дальнем Востоке сильное понижение температуры прогнозируется со 2 октября в центральных и южных районах Амурской области и в сельскохозяйственных районах Хабаровского края, там температура ночью опустится до минус 3 градусов, добавил Вильфанд.