Вылов лососей в РФ к началу октября вырос почти в 1,5 раза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вылов тихоокеанских лососей в РФ, по данным на 30 сентября, составил 334,8 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (228,7 тыс. тонн), сообщается в материалах Всероссийского научно-исследовательского института рыболовства и океанографии (ВНИРО).

Больше всего - 258,9 тыс. тонн (130,7 тыс. тонн год назад) добыли рыбаки Камчатского края. В Хабаровском крае улов снизился до 32,8 тыс. тонн с 39,6 тыс. тонн год назад, в Сахалинской области - до 20,9 тыс. тонн с 47,3 тыс. тонн. В Приморском крае лососевая путина принесла 11 тыс. тонн против 19 тыс. тонн годом ранее, в Магаданской области - 1,7 тыс. тонн против 1,6 тыс. тонн соответственно.

Основу промысла составляет горбуша. Ее выловлено 222,5 тыс. тонн (136,2 тыс. тонн год назад). Кеты добыто 59,6 тыс. тонн (47,9 тыс. тонн), нерки - 42,8 тыс. тонн (35,9 тыс. тонн), кижуча - 9,6 тыс. тонн (8,3 тыс. тонн), чавычи - 235 тонн (322 тонны), симы - 42 тонны (41 тонна).

Лососевая путина началась 1 мая и продлится по 30 ноября этого года.

По прогнозу Росрыболовства, общий вылов лососей в этом году может составить 400 тыс. тонн.

В 2024 году вылов составил 235 тыс. тонн, в 2023 году - 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн. В 2022 году было добыто 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, в 2020 году - 299,2 тыс. тонн, в 2019 году - 498 тыс. тонн.

