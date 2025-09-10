Поставки красной икры на рынок РФ с 1 мая по 1 сентября выросли на 18%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рост вылова тихоокеанских лососей в этом году привел к увеличению поставок красной икры на рынок РФ.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак"), с 1 мая (с начала лососевой путины) по 1 сентября этого года для реализации на внутреннем рынке было промаркировано свыше 7,31 тыс. тонн соленой икры лососевых, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тыс. тонн.

"Рост выпуска готовой к потреблению лососевой икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее", - пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении. На 1 сентября добыто 312,7 тыс. тонн, что выше первоначального научного прогноза.

По оценкам ассоциации, вылов лососей по итогам путины составит около 330 тыс. тонн. Это на треть больше, чем в 2024 году, но вдвое меньше, чем 2023 году. Путина подходит к концу, прогнозируемый объем производства икры - 21 тыс. тонн. "Этого более чем достаточно для внутреннего потребления", - подчеркнул Зверев.

По оценкам ЦРПТ, которые приводит ассоциация, на рост официального производства красной икры в РФ также повлияло обеление рынка на фоне введения маркировки. Так, из "тени" уже вышли 93 компании, о которых ранее не было известно государству. Сейчас в системе "Честный знак" зарегистрировано свыше 1,5 тыс. производителей этой продукции.

Обязательная маркировка красной и черной икры введена в России в 2024 году. С 1 мая минувшего года реализация этой продукции стала возможной только при наличии на упаковке Data Matrix кода, зарегистрированного в системе "Честный знак". В 2024 году в России было промаркировано 12,47 тыс. тонн красной и черной икры.