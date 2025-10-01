Убивший на Алтае 11 женщин "политеховский маньяк" в суде признал вину

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Виталий Манишин, приговоренный в среду в суде в Барнауле к 25 годам лишения свободы по делу об убийствах 11 девушек и женщин в конце 1990-х годов, в судебном заседании отказался от дачи показаний, но признался в преступлениях, сообщила журналистам государственный обвинитель прокуратуры Алтайского края Марина Тилилицина.

"В судебном заседании Манишин заявил, что свою вину он в совершении преступлений признает, раскаивается, но при этом показания по обстоятельствам дела давать отказался, воспользовался правом, предоставленным статьей 51-й Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя", - сказала Тилилицына.

В среду Калманский районный суд Алтайского края признал Манишина виновным в убийствах 11 женщин и девушек, совершенных в 1989 и 1999-2000 годах в Алтайском крае, и приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - близких родственников жертв Манишина - о компенсации им морального вреда. По словам гособвинителя, Манишин в ходе суда извинился перед родственниками жертв.

Как отметила Тилилицына, 25 лет - это в данном случае максимально возможный срок лишения свободы в связи с истечением срока давности по совершенным убийствам. Первые семь лет Манишин будет отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

54-летний Манишин обвинялся по п."е" ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960), пп."а, к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

По данным следствия, в сентябре 1989 года подсудимый, являясь на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу.

В 1999-2000 годах пропали без вести еще 10 местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в университет и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их ехать вместе с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.

Ранее сообщалось, что также установлена причастность фигуранта к убийствам, сопряженным с изнасилованием, которые совершены в июле и августе 1999 г. в отношении женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.

Кроме того, в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему 9 тыс. рублей убил.