"Политеховский маньяк", обвиняемый в убийстве 11 женщин на Алтае, получил 25 лет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Калманский районный суд Алтайского края признал Виталия Манишина виновным в убийствах 11 женщин и девушек, совершенных в 1989 и 1999-2000 годах в этом регионе, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать В.Манишина виновным (...) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Из них 7 лет - в тюрьме", - сказала судья Наталья Федорова.

В ходе суда гособвинители высказали мнение, что Манишин заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. В связи с истечением сроков давности ему не может быть назначено предусмотренное действующим УК РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы.

54-летний Манишин обвинялся по п. "е" ст. 102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960), пп."а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

По версии следствия, в сентябре 1989 года подсудимый, являясь на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу.

В 1999-2000 годах пропали без вести еще 10 местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета им.И.И.Ползунова. В связи с этим в СМИ позднее и стали называть Манишина "политеховским маньяком".

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в университет и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их ехать вместе с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.

Ранее сообщалось, что установлена причастность фигуранта к убийствам, сопряженным с изнасилованием, которые совершены в июле и августе 1999 г. в отношении женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения. Кроме того, в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему 9 тыс. рублей убил.