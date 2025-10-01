В МВД заявили о новой схеме мошенничества с подтверждением паспорта голосом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России заявили о появлении мошеннической схемы с якобы подтверждением паспорта голосом.

"Новый способ заставить паниковать - убедить гражданина "подтвердить номер паспорта голосом". Именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС", - рассказали журналистам в управлении в среду.

По данным представителей УБК, на следующий день пенсионеру перезвонили от лица сотрудника "Госуслуг" с сообщением о якобы взломе аккаунта с помощью "голосовой верификации" и компрометации документов. После чего в мессенджерах от лица военной прокуратуры под предлогом "несанкционированного перевода крупной суммы" мошенники убедили гражданина в необходимости "срочных действий для "спасения" средств и имущества".

"Такой процедуры как "подтверждение номера паспорта голосом" не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно", - заверили в ведомстве.