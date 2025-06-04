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Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества через просьбу перезвонить

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы рассказала, что выявила новую схему телефонного мошенничества, когда злоумышленники провоцируют граждан связаться с ними, отправляя "нужный" номер телефона в сообщении.

Ведомство сообщило о случае с 68-летней москвичкой. Ей пришло "мошенническое" смс о том, что ее кабинет на госуслугах взломан, а для обратной связи в тексте был оставлен номер сотового телефона.

Она немедленно перезвонила мошеннику, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями. "После этого один из мошенников подробно расспросил женщину обо всех имеющихся банковских счетах и картах, а также сказал, что для спасения сбережений ей нужно перевести все деньги на безопасный счет", - отметили в надзорном ведомстве.

Затем злоумышленник "переключил" женщину якобы на работника правоохранительного органа, который пояснил о секретности всех ее действий и об уголовной ответственности за разглашение данного телефонного разговора.

По указанию аферистов, пенсионерка несколько раз списывала деньги со счетов и передавала их курьерам.

Таким образом, уточнили в прокуратуре, москвичка списала со счетов и передала мошенникам более 13 млн рублей. Позже она рассказала о случившемся супругу, который сразу понял, что она стала жертвой преступников.

"Всегда перепроверяйте полученную информацию. Самостоятельно позвоните в организацию, откуда поступил звонок или пришло смс. Никогда не перезванивайте по указанным вам номерам, - предупредила прокуратура. - Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами в мессенджерах, а также не расспрашивают о банковских счетах и сбережениях дома".

"Никакие следственные действия по телефону не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан дистанционно участвовать в оперативных мероприятиях, - добавило ведомство. - Государственные и правоохранительные органы никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам".

"Поступил подозрительный звонок - прекратите разговор, получили смс с номером телефона - не перезванивайте. Проверьте полученную информацию, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть", - призвали в прокуратуре.

Прокуратура Москвы Росфинмониторинг Москва
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