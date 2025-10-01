Депутаты Госдумы провели беседу с депутатами Европарламента впервые с 2014 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Члены комитета Госдумы по международным делам впервые за последние 11 лет провели встречу с депутатами Европарламента в режиме ВКС, заявил через пресс-службу комитета его председатель Леонид Слуцкий.

"Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной Думы после перерыва в 11 лет. Хотел бы выразить слова искренней признательности и уважения за смелость и открытый диалог", - сказал он.

По его словам, "фактически речь идет о частичной разморозке контактов с представителями Европейского парламента и возобновлении диалога, прерванного в 2014 году".

В беседе приняли участие европарламентарии от Австрии, Германии, Болгарии и Люксембурга во главе с Фернаном Картайзером (независимый депутат ЕП).