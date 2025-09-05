Слуцкий заявил, что контакты между парламентариями РФ и США никогда не останавливались

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Контакты российских парламентариев с коллегами из Конгресса США не останавливались никогда, встреча президентов на Аляске дала им новый импульс, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий журналистам в пятницу.

"Контакты с Конгрессом США не останавливались никогда, мы просто не называем членов Палаты представителей, сенаторов, чтобы, простите, по-русски скажу, не подставлять", - сказал он.

Он отметил, что США - это не только истеблишмент в Вашингтоне, это и университеты, и фонды и так далее.

"Люди - носители здравого смысла - были там всегда", - сказал он.

"Встреча на Аляске - это позитивный импульс обратной связи, чтобы наши связки, и на уровне, в том числе, парламентской дипломатии, гражданского общества активизировались. Будем работать", - подчеркнул он.