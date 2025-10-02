Суд в Москве арестовал главу ГУ МЧС по Кабарино-Балкарии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Михаила Надежина на два месяца по делу о взятке, сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежина Михаила Владимировича на срок 1 месяц 30 суток", - заявили в пресс-службе.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

На аналогичный срок суд арестовал другого фигуранта дела - Анзора Ногмова, которому предъявлено обвинение в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ).

Ранее о том, что Надежина задержали по делу о взятке, сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

В рамках расследования в доме главы МЧС по КБР и по месту службы проводились обыски, добавил он.

Надежин возглавил ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в 2014 году. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы.