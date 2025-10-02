Поиск

Суд в Москве арестовал главу ГУ МЧС по Кабарино-Балкарии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Михаила Надежина на два месяца по делу о взятке, сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежина Михаила Владимировича на срок 1 месяц 30 суток", - заявили в пресс-службе.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

На аналогичный срок суд арестовал другого фигуранта дела - Анзора Ногмова, которому предъявлено обвинение в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ).

Ранее о том, что Надежина задержали по делу о взятке, сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

В рамках расследования в доме главы МЧС по КБР и по месту службы проводились обыски, добавил он.

Надежин возглавил ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в 2014 году. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы.

Кабардино-Балкария Москва МЧС РФ Басманный суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });