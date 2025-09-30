Поиск

Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии задержан по подозрению во взяточничестве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Михаила Надежина задержали по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

В рамках расследования в доме главы МЧС по КБР и по месту службы проходят обыски, добавил он.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных структур по этому поводу.

Надежин возглавил ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в 2014 году. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы.

МЧС КБР Михаил Надеждин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Арестован житель Мордовии, привлекавший подростков к поджогам ж/д инфраструктуры

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

В Белгороде завершили восстановительные работы после воскресного обстрела

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Военная операция на Украине

За ночь силы ПВО нейтрализовали 81 украинский БПЛА в пяти регионах РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7260 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });