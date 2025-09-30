Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии задержан по подозрению во взяточничестве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Михаила Надежина задержали по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

В рамках расследования в доме главы МЧС по КБР и по месту службы проходят обыски, добавил он.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных структур по этому поводу.

Надежин возглавил ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в 2014 году. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майор внутренней службы.