ФАС предложила маркетплейсам смягчить требования к продавцам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба после заседания экспертного совета предложила Wildberries и Ozon доработать новые правила взаимодействия с продавцами товаров. Об этом сообщила сама ФАС.

На заседании экспертного совета при ФАС действия маркетплейсов были квалифицированы как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках.

"По мнению экспертов, введение подобных правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения. Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства", - отмечает ФАС.

В случае невыполнения рекомендаций ФАС обещает принять меры антимонопольного реагирования.

Речь, в частности, идет о практике установления "индекса остатка товара", внедрения порядка оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного срока и изменения порядка обработки возвратов товаров.