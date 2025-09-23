Минэкономразвития поддерживает идею дерегулирования торговых сетей для выравнивания условий с маркетплейсами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства во главе с Минпромторгом РФ прорабатывают поправки в закон о торговле с тем, чтобы снизить регуляторное давление на традиционный ритейл и выровнять условия его работы с онлайн-платформами, сообщил во вторник министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

Он отметил, что Минэкономразвития поддерживает этот тренд на дерегулирование офлайн-розницы.

"У нас традиционная торговля находится под достаточно такими жесткими ограничениями - доминирование (антимонопольное регулирование - ИФ) и так далее. Соответствующее поручение у Минпромторга есть, коллеги собирают предложения наших торговых сетей, чтобы обобщить и привнести. Мы активно в этой работе участвуем и готовы дальше участвовать и будем поддерживать дерегулирование торговых сетей", - заявил министр.

Поручение актуализировать систему регулирования традиционного ритейла в июне этого года дал правительству президент РФ Владимир Путин. "Такое регулирование уже во многом устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - отмечал он.

Тогда же президент призвал законодателей ускорить принятие закона о платформенной экономике, регламентирующего работу маркетплейсов. Уже в июле документ прошел все чтения и одобрения, получил статус закона и вступит в силу с 1 октября 2025 года.

С принятием закона были урегулированы отношения маркетплейсов с основными контрагентами - продавцами, потребителями, пунктами выдачи, в том числе введены ограничения на использование скидок за счет поставщиков, определены условия изменения договоров с ними, разделена ответственность между маркетплейсами и продавцами за контроль над продажей маркированных товаров и др.

Вместе с тем участники рынка указывали на излишнюю мягкость законодательства, например, в части предоставления онлайн-платформам возможности демпинговать через самостоятельно финансируемые скидки на товары. Необходимость сбалансировать регулирование маркетплейсов с существующим законодательством в других сферах отмечали и кредитно-финансовые организации. Банки указывали на регуляторный арбитраж в пользу онлайн-площадок, оказывающих по факту финансовые услуги своим клиентам, но не подпадающих под жесткие требования, применяемым к традиционным игрокам на этом рынке.