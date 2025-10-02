В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

Ozon изучает претензии ФАС к своим правилам и продолжит диалог для решения спорных вопросов

Фото: "Интерфакс"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба после заседания заседания экспертного совета предложила Wildberries и Ozon изменить правила взаимодействия с продавцами товаров, в компаниях ответили, что изучают претензии ведомства.

В частности, ФАС раскритиковала практику установления "индекса остатка товара", внедрения порядка оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного срока и изменения порядка обработки возвратов товаров.

В августе 2025 года в службу поступили многочисленные жалобы от малого и среднего бизнеса на то, что Wildberries изменила правила работы с продавцами. Так, после внедрения индекса остатка товара предприниматели с низким индексом должны были либо оплачивать хранение товаров на складах маркетплейса по более высокой цене, либо вывозить их, в противном случае на товары устанавливались скидки без надлежащего согласования.

Кроме того, маркетплейс через механизм "конструктор тарифов" внедрил порядок оказания дополнительных услуг без возможности отказаться в любой желательный для продавца срок. Еще ранее Wildberries ввел инструмент "привлекательная цена", вынуждавший предпринимателей продавать продукцию по установленным маркетплейсом, а не продавцами, ценам (в конце сентября компания отменила этот инструмент).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Wildberries&Russ, объединенная компания следует рекомендациям ФАС; компания намерена принять меры для доработки своих механик в интересах продавцов. Ранее компания по итогам тестирования уже отказалась от инструмента "привлекательная цена" и вернулась к логике работы, которая действовала до эксперимента, добавили в Wildberries&Russ.

ФАС также получила жалобы бизнеса и на новые правила Ozon. Если ранее продавцы могли забирать отмененные или возвращенные заказы себе или отправлять их на склад площадки, то с 1 октября 2025 года маркетплейс изменил правила и возвращенные заказы автоматически отправляются на склады Ozon для повторной продажи. "В результате предприниматели лишаются возможности свободно распоряжаться своим товаром. Они не могут реализовывать его через иные каналы продаж", - сообщила служба.

"Помимо предпринимателей в ведомство также поступают жалобы и от покупателей Ozon, чьи личные кабинеты на площадке блокируются без объяснения причин", - добавили в службе.

В пресс-службе Ozon сообщили, что изучают обращение регулятора и продолжат диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий. Кроме того, по итогам обращений партнеров, компания уже прорабатывает упрощение процесса вывоза возвратов со склада.

На заседании экспертного совета при ФАС действия маркетплейсов были квалифицированы как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках.

"По мнению экспертов, введение подобных правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения. Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства", - сообщила ФАС и пригрозила принять меры антимонопольного реагирования, если ее рекомендации не будут выполнены.