Путин возложил ответственность на Европу за продолжение боевых действий на Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что ответственность за продолжение боевых действий на Украине лежит на Европе, но уверен, что в итоге добрая воля возобладает. Он заявил об этом на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось, но ответственность за это лежит не на большинстве (стран), а на меньшинстве, прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели там на сегодня не просматривается", - сказал он.

"Тем не менее я думаю, что добрая воля возьмет верх. И в этом смысле нет ни малейших сомнений. Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно, мы это видим. Как бы там мозг людям не промывали, все-таки изменения происходят в общественном сознании. Да и в подавляющем большинстве стран мира", - подчеркнуло президент.

По его словам, стремление всех стран обеспечить безопасность и развитие законно, это относится и к Украине, и к России".

"И всем нашим соседям, именно государствам региона должно принадлежать главное слово в том, что касается региональной системы. И именно они имеют максимальный шанс договориться о приемлемой для всех модели взаимодействия, потому что их это непосредственно касается. Это их жизненный интерес", - пояснил Путин.

При этом он отметил, что для других стран ситуация на Украине - карта в другой, гораздо более масштабной игре, повод решить свои геополитические задачи - расширить зону контроля и немножко заработать на войне.

"Контрастом такого поведения, которое демонстрирует Европа и до недавнего времени США - при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации", - сказал Путин.

Он поблагодарил партнеров из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Белоруссии, Северной Кореи, друзей в арабском исламском мире - в Саудовской Аравии, ОАЭ. Поблагодарил Катар, Египет, Турцию, Иран, Сербию, Венгрию, Словакию и многие другие страны.