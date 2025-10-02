Поиск

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной, - сказал он. - Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно".

По словам Пескова, "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма", "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная".

"Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков.

"Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских страниц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

"Европа фактически не скрывает своего желания устраивать провокационные действия, на полном серьезе обсуждает возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - добавил он.

Дмитрий Песков Европа США Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

В Манчестере в Йом Кипур совершено нападение на людей у синагоги

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });