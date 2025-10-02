Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной, - сказал он. - Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно".

По словам Пескова, "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма", "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная".

"Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков.

"Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских страниц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

"Европа фактически не скрывает своего желания устраивать провокационные действия, на полном серьезе обсуждает возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - добавил он.