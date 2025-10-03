Поиск

Здание колледжа во Владивостоке, где произошло обрушение, не было аварийным

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Корпус колледжа во Владивостоке, в котором в пятницу утром произошло частичное обрушение, не был аварийным, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморского края.

"Здание не находилось в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Занятия для студентов колледжа организовали на других площадках.

"Занятия организованы в корпусах на улице Борисенко, при необходимости, будут задействованы другие ресурсы", - сказали в пресс-службе.

В колледже корректируется расписание, занятия будут проводиться в две смены, чтобы обеспечить обучение всех студентов.

В пятницу утром в здании Промышленного колледжа энергетики и связи, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий, поврежден фасад здания. Пострадавших нет.

Следственное управление СКР по Приморскому краю сообщило, что обрушение произошло при проведении строительно-монтажных работ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Владивосток Приморский край
