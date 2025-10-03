Поиск

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Фото: СУ СКР по Приморскому краю

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту обрушения здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке, сообщает надзорное ведомство региона.

По предварительным данным, в пятницу утром в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания, говорится в сообщении. Доступ на территорию колледжа ограничен.

Следственное управление СКР по Приморскому краю в свою очередь сообщило об отсутствии пострадавших в результате происшествия.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.

Обрушение части здания произошло при проведении строительно-монтажных работ, отмечает СКР.

Владивосток
