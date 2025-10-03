Поиск

В России введут резервный механизм обеспечения лекарствами людей с редкими болезнями

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В России с 2026 года регионам будет оказываться помощь из федерального бюджета в случае невозможности исполнения ими своих полномочий по лекарственному обеспечению пациентов с редкими заболеваниями, сообщили в Минздраве.

"С 2026 года вводится дополнительный (резервный) механизм лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями по перечню в соответствии с постановлением правительства", - говорится в пресс-релизе.

Минздравом разработаны проекты актов правительства, которыми устанавливаются критерии невозможности исполнения регионами полномочий по лекарственному обеспечению пациентов с редкими заболеваниями, порядок подачи и рассмотрения заявки субъекта об оказании помощи из федерального бюджета, а также правила предоставления субъектам финансирования из федерального бюджета.

Проект относит к критериям, в том числе, увеличение стоимости лекарственных препаратов для лечения пациентов, проживающих в регионе, по результатам госзакупок в текущем году на 20% и более относительно предыдущего года; а также увеличение численности граждан, страдающих редкими заболеваниями, проживающих в субъекте не менее, чем на 15% по сравнению с предшествующим годом, сообщили в пресс-службе.

"Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями является критически важным как для детей, так и для взрослых. И крайне важно, чтобы пациенты получали терапию, когда они становятся старше 18 лет", - сказал журналистам главный внештатный генетик Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

По его словам, лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями относится к полномочиям регионов, и новый механизм позволит обеспечить пациентов необходимыми лекарствами даже в случае наступления объективно неблагоприятных экономических условий в регионе.

