Правительство расширит список бесплатных спецпродуктов для детей с редкими заболеваниями

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство расширит перечень бесплатных спецпродуктов для детей с редкими (орфанными) заболеваниями, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства.

"Теперь о помощи детям с орфанными заболеваниями. Ребята с ограничениями по здоровью обеспечиваются необходимыми препаратами по рецептам врачей бесплатно за счет государства. В то же время важной частью терапии являются специализированные продукты лечебного питания. Чем раньше малыши будут их получать, тем выше качество их жизни", - сказал он.

По его словам, перечень таких продуктов обновляется дважды в год с учетом инновационных подходов, которые появляются в медицине.

"С 1 января текущего года были добавлены восемь новых позиций. Сейчас мы расширим такой перечень еще на три. Это сухие и жидкие смеси, которые требуются детям с редкими заболеваниями, нарушением обмена веществ", - заявил Мишустин.

Он выразил надежду, что данное решение окажет дополнительную поддержку родителям детей с орфанными заболеваниями.